Semae vai trocar 19,7km de rede e adutoras em Santa Terezinha

O Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) de Piracicaba abriu edital de concorrência eletrônica nº 01/2025 para as obras de substituição de redes de distribuição de água, troca de ramais pelo Método Não Destrutivo (MND) e substituição de adutora de água tratada, referente ao projeto de redução de perdas e setorização no bairro Santa Terezinha, com previsão de investimento na ordem de R$ 28,5 milhões para troca de 19,7 quilômetros de tubulação e redes beneficiando mais de 80 mil pessoas na região Norte da cidade. As informações completas da licitação estão no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (26).

O diferencial do projeto, conforme explica Ronald Pereira, presidente do Semae, é a substituição da rede com o sistema Pipe Bursting (quebra de tubos), inédita no serviço de água da cidade. O método visa a substituição de tubulações enterradas sem a necessidade de escavação, quebrando o tubo antigo e inserindo um novo em seu lugar, por meio de um cabeçote expansor para romper o tubo existente enquanto puxa o novo tubo simultaneamente, ou seja, sem a necessidade de abertura de grandes buracos que venham a provocar grandes danos ao pavimento das vias, deixando, também, o trabalho mais dinâmico e ágil. “Muitas pessoas reclamam dos enormes buracos que as equipes abrem quando precisam fazer este tipo de obra e também dos reparos no asfalto após a instalação, que acabam dificultando, principalmente, a vida dos motoristas. Este novo sistema vem para minimizar estes impactos de forma significativa”, destacou.