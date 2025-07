Meio-irmão reconhece corpo encontrado em rio de Piracicaba

O corpo do homem, que era procurado desde o último fim de semana, foi encontrado preso entre pedras no leito do rio Corumbataí, nos fundos da rua Silveiras, bairro Santa Terezinha.

A Polícia Militar foi acionada via COPOM para verificar a presença de um cadáver no local. Quando as equipes chegaram, constataram a triste cena e chamaram o Corpo de Bombeiros para retirar o corpo da água. O resgate atraiu olhares de vizinhos que acompanhavam, em silêncio, cada movimento dos socorristas.

Entre eles estava o meio-irmão da vítima, que não o via há cinco dias e, confirmou o pior: era ele. O reconhecimento, feito no local, trouxe à tona toda a dor do desaparecimento e o desespero dos últimos dias.

A Polícia Científica realizou a perícia técnica e não identificou lesões aparentes. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) pela funerária, para exames mais detalhados, enquanto a polícia registrou a ocorrência e deve trabalhar para esclarecer as circunstâncias da morte.