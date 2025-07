Morre no hospital idoso que caiu em supermercado de Piracicaba

Depois de quase duas semanas lutando pela vida, Herbert Barbosa de Mattos, de 84 anos, morreu nesta quarta-feira (9) em Piracicaba, após sofrer um grave acidente dentro do supermercado Jaú Serve, no centro de Piracicaba.

Herbert, engenheiro agrônomo, caiu violentamente no piso do supermercado e bateu a cabeça com tanta força que sangrou intensamente, inclusive pelos ouvidos, chocando clientes e funcionários. Testemunhas disseram que o impacto foi forte, e a correria para acionar socorro imediato mostrou a gravidade da situação.

O Corpo de Bombeiros encontrou o idoso inconsciente, em estado crítico. Ele foi levado às pressas para o Hospital dos Fornecedores de Cana, onde permaneceu internado por vários dias, sob cuidados intensivos. Médicos se empenharam para reverter o quadro, mas os ferimentos foram irreversíveis.

Na manhã desta quarta- feira (9), Herbert não resistiu e teve a morte confirmada, encerrando a angustiante espera de familiares, que até o último momento alimentavam esperança de sua recuperação.