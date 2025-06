Após frio intenso em Piracicaba, temperaturas voltam a esquentar

Will Baldine/JP

Após registrar uma forte onda de frio nesta semana, com temperaturas mínimas que chegaram a 0°C em alguns pontos da cidade, Piracicaba deve ter elevação nos termômetros a partir desta quinta-feira (26).

Segundo a previsão meteorológica, as temperaturas máximas podem atingir os 28°C, enquanto as mínimas devem ficar em torno de 14°C. A mudança marca o fim do período de frio intenso que atingiu a região nos últimos dias.