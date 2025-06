Vem geada? Temperaturas despencam em Piracicaba

Uma massa de ar polar avança sobre o Estado de São Paulo e promete derrubar as temperaturas em Piracicaba nos próximos dias. Segundo alerta da Defesa Civil estadual, o frio atinge todas as regiões paulistas após a passagem de uma frente fria, que trouxe chuvas e ventos intensos na segunda-feira (23).

VEJA MAIS:

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta terça-feira (24) deve começar com mínima de 4°C em Piracicaba, com máxima prevista de 24°C. O dia deve ser chuvoso, especialmente pela manhã, com instabilidade ao longo do dia. A previsão é de 97% de chance de chuva, segundo o portal Tempo Agora, e os termômetros devem marcar em torno de 16°C durante a tarde e à noite. A temperatura mínima pode ser registrada no final do dia, com o avanço da massa de ar frio.