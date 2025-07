Homem quebra as 2 pernas durante exercício com 140 kg em academia

Um estudante de Educação Física, de 23 anos, sofreu fraturas nas duas pernas enquanto realizava um exercício em uma academia em Campo Largo, no Paraná. O caso ocorreu em 20 de junho, durante a execução de agachamento com 140 kg em um aparelho conhecido como Smith, que utiliza trilhos para guiar a barra.

Saiba Mais:

O momento do acidente foi registrado em vídeo e mostra quando a barra com os pesos não foi travada corretamente, caindo sobre as pernas do estudante.