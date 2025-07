VÍDEO: Após 12 dias, Ezequiel é encontrado vivo em Piracicaba

Ezequiel foi localizado por equipes de patrulhamento da concessionária responsável pela Rodovia SP-127, em um trecho entre Piracicaba e Rio Claro. Estava desidratado, extremamente fraco, coberto de sujeira e mal conseguia se expressar. Mas estava consciente — e vivo.

O reencontro com a vida veio após quase duas semanas de desespero para a família, que havia deixado o interior de Pernambuco rumo ao Sudeste na esperança de encontrá-lo. Desde o desaparecimento, em 28 de junho em outro trecho da mesma rodovia Fausto Santomauro, parentes e amigos se revezavam em vigílias, buscas informais e apelos públicos.

Na manhã do dia 28 de junho Ezequiel seguia em uma van com outros operários a caminho do trabalho quando, de forma inesperada, recebeu um telefonema e sofreu um surto. Ele briu a porta do veículo e correu em direção a uma área de mata nas imediações do Zoológico Municipal de Piracicaba, no bairro Jardim Primavera. Desde então, não havia mais sido visto.