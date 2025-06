Câmara avança para proibição de flanelinhas em Piracicaba

"Muitos não se contentam com a quantia que lhes é dada e exigem, de forma intimidadora, o pagamento de determinado valor", afirmou Paes. Ele ressaltou a apropriação do espaço público e a cobrança de valores "altíssimos" devido à falta de fiscalização, levando motoristas a pagar por medo de terem seus veículos danificados.

O vereador enfatizou a imprescindibilidade da atuação da Guarda Civil Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes para coibir a irregularidade, exigindo que esses trabalhadores estejam devidamente registrados e identificados.

Durante a segunda discussão do projeto, a vereadora Rai de Almeida (PT) levantou a questão da necessidade de regulamentação da lei, ao que Renan Paes argumentou que essa competência é do Executivo para evitar a inconstitucionalidade do projeto.