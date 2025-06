Piracicaba registra geada com mínima de 0°C

A geada acontece quando ocorrem temperaturas abaixo de 0 graus, e o vapor d’água do ar congela diretamente sobre superfícies, formando uma camada de gelo visível, sem passar pelo estado líquido. É um fenômeno típico de madrugadas muito frias, como a que foi vivida hoje.

Apesar do amanhecer congelante, a previsão é de sol ao longo do dia, com máxima prevista de 24°C. No entanto, novas madrugadas frias estão previstas para a semana — e o alerta continua.