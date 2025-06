Morador de rua morre na madrugada mais fria do ano em Piracicaba

Um homem de 41 anos, em situação de rua, foi encontrado morto ao amanhecer desta quarta-feira (25), em uma área de restaurante na tradicional Rua do Porto, em Piracicaba.

Segundo informações apuradas no local, ele passou a noite ao relento, dormindo em uma área externa, ao lado do Rio Piracicaba e com pouca proteção contra o frio intenso que atingiu a cidade.