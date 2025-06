Dengue: Piracicaba tem 5 mil casos; mutirão segue sábado (28)

A próxima etapa está marcada para sábado (28), das 8h às 14h. Desta vez, os bairros de Santana e Santa Olímpia serão o foco, com ponto de encontro na Unidade de Saúde da Família de Santana.

As equipes do Plano Municipal de Combate ao Aedes (PMCA) de Piracicaba, no último sábado (21), fizeram mais um "Arrastão da Dengue" na região de Anhumas resultou na remoção de 1,55 tonelada de materiais que poderiam servir como criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Neste ano foram registrados mais de 5 mil casos, com três mortes no município por conta da doença.

A Vigilância Epidemiológica (VE) divulgou dados provisórios preocupantes sobre a incidência da dengue no município. De 1º de janeiro a 24 de junho de 2025, foram registradas 20.181 notificações da doença, com 5.739 casos positivos e três óbitos.

Em 2024, Piracicaba registrou 52.944 notificações de dengue, com 26.720 casos confirmados e 16 óbitos. No ano anterior, em 2023, os números foram menores, com 11.770 notificações, 2.844 confirmações e dois óbito

Vacinação contra a Dengue

A campanha de vacinação contra a dengue em Piracicaba prossegue, com foco em crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 14 anos. Para receber o imunizante, é indispensável apresentar documento de identificação com foto, Cartão Pira Cidadão ou Cartão Nacional do SUS.