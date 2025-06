Sesi e Sesc têm atrações imperdíveis em Piracicaba

No Sesi Piracicaba, a programação começa na quinta (26) e sexta-feira (27), às 20h, com o monólogo Um Precipício no Mar, estrelado por Ângelo Antônio. A peça traz a história do fotógrafo Alex, que visita o sogro com a esposa e a filha pequena em uma casa de praia. O que parecia ser um feriado tranquilo revela-se uma tragédia moderna cheia de tensões e reflexões. A classificação é de 12 anos e os ingressos gratuitos podem ser reservados em sesisp.org.br/eventos , na aba da unidade Piracicaba.

No sábado (28), também às 20h, o Sesi recebe o espetáculo musical Desculpe o Auê, com o Trio Ziriguidum. Com arranjos modernos e cheios de suingue, o grupo — formado por Daiane Dauzcuk, Isabel Reis e Iara Ungarelli — apresenta um repertório nostálgico da MPB que marcou a adolescência das artistas e promete emocionar o público. A classificação é livre. Ingressos podem ser reservados no portal sesisp.org.br/eventos.

Enquanto isso, o Sesc Piracicaba também entra no circuito cultural da quinta-feira (26), às 20h, com apresentação do Quarteto Mouriarte. A banda traz no repertório ritmos como samba soul, samba rock, MPB e standards do jazz, com músicas como Palladium, Breezin e Fly Me to the Moon. O show conta com músicos experientes como André Moura (guitarra), André Calixto (flauta e sax), Reinaldo Chulapa (baixo) e Mingau (bateria). A apresentação é gratuita e aberta ao público.