Piracicaba abre 60 vagas para maiores de 50 anos; Veja

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, realiza nesta quinta (26) e sexta-feira (27) um processo seletivo com 60 vagas afirmativas para pessoas com 50 anos ou mais, nas áreas de teleatendimento receptivo e experiência do cliente.

A ação será realizada no Centro Cívico – Térreo 1 (Rua Antônio Corrêa Barbosa, 2.233, Chácara Nazaré). No dia 26/06, a seleção ocorre das 13h às 14h30, e no dia 27/06, das 8h às 11h30. Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo em mãos. As vagas são destinadas a moradores de Piracicaba, Limeira e Santa Bárbara d’Oeste, não exigem experiência anterior nem ensino médio completo, e têm como objetivo incluir no mercado um público com mais maturidade, segundo o secretário da pasta, José Luiz Ribeiro.