Caipirandando estreia 2025 com trilha de 20 km até Sete Barrocas

O sábado (28) começa cedo para quem curte aventura ao ar livre e paisagens rurais. A primeira edição de 2025 do Caipirandando vai levar os participantes por um percurso de 20 km até o bairro Sete Barrocas, em uma caminhada gratuita e cheia de natureza. A concentração começa às 5h30 em frente ao Ginásio Municipal Waldemar Blatkauskas (Rua Treze de Maio, 2122 – Alto), com saída pontualmente às 6h.

A inscrição é simples: basta enviar a mensagem "Quero me inscrever no Caipirandando" para o WhatsApp (19) 99667-5183. Não há limite de participantes, mas é necessário ter 18 anos ou mais para participar. Organizado pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras, o evento começa com um aquecimento orientado por professores e inclui uma parada para descanso no bairro Campestre.