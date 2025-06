Uber testa novo serviço na região de Piracicaba

Diferente das corridas convencionais, o novo serviço permite que o passageiro reserve um carro com motorista por até quatro horas, com direito a cinco paradas durante o trajeto. A ideia é facilitar deslocamentos múltiplos em curto espaço de tempo, sem a necessidade de solicitar uma nova corrida a cada parada.

A Uber lançou uma nova modalidade de transporte que promete aproximar o usuário da experiência de ter um motorista particular, ainda que por tempo limitado. Chamada "Uber Por Tempo Black", a novidade está em fase inicial e disponível exclusivamente na cidade de Campinas (SP), com agendamento prévio e limite de uso.

O serviço está vinculado à categoria Uber Black, voltada para veículos de alto padrão e atendimento diferenciado. Durante o período contratado, o motorista permanece à disposição do cliente, mesmo entre deslocamentos ou durante esperas, como reuniões, visitas ou compromissos diversos. A cobrança no "Uber Por Tempo" é feita com base em dois fatores: tempo de uso e distância percorrida. Em testes realizados, uma corrida de 15 quilômetros por uma hora de uso teve custo estimado em R$ 115,65. O valor pode variar conforme a demanda, quilometragem e tempo total contratado.

Limitações

Por enquanto, o serviço não está disponível para chamadas imediatas. Para utilizar o "Uber Por Tempo Black", é necessário fazer o agendamento com no mínimo 30 minutos de antecedência. Isso permite que o sistema organize a rota e o motorista adequado para a demanda. Atualmente, o "Uber Por Tempo Black" está restrito a Campinas e funciona apenas na categoria premium da plataforma. Ainda não há previsão oficial de expansão para outras cidades ou categorias, mas a fase inicial deve servir como termômetro para a aceitação do público e ajustes operacionais.