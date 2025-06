Prefeitura de Piracicaba divulga 300 vagas de emprego em mercados

A ação acontece no Varejão do Centro, situado na Rua Santa Cruz, nº 1260, e ocorre das 9h30 às 12h30.

A Prefeitura de Piracicaba divulgou que nesta terça-feira (24) um mutirão de empregabilidade com a oferta de 300 vagas de emprego. As oportunidades são para diversas funções em supermercados e comércios atacadistas localizados na cidade.

Para participar, os interessados devem comparecer ao local e horário indicados, munidos de cópias impressas do currículo atualizado e documentos pessoais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, mais de 14 empresas, entre supermercados e atacados, participarão do evento.

Mais vagas disponibilizadas pelo CAT

Além disso, na última segunda-feira (23), o Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba divulgou a abertura de 48 novas vagas de emprego. Os interessados em concorrer a uma das posições devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, indicando no corpo do texto o cargo de interesse. Confira as oportunidades: