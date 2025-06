Museu Prudente de Moraes promove palestra sobre museus e memória

A proposta do evento é provocar reflexões sobre o papel dos museus na sociedade contemporânea, destacando sua função na preservação da memória coletiva, na educação patrimonial e na construção da identidade cultural. Durante a palestra, Fernandes também trará curiosidades sobre museus no Brasil, abordando as diferenças entre os modelos tradicionais e aqueles com abordagens mais inusitadas e criativas.

Segundo Maurício Beraldo, historiador do Museu Prudente de Moraes, a ação busca fortalecer o vínculo entre comunidade e patrimônio. “A palestra tem o objetivo de demonstrar a importância das instituições museológicas na atualidade para a formação da comunidade em geral e dar a esta o sentimento de pertencimento, levando o público a se ver como agentes ativos na construção de nossa memória e nossa história”, afirma.

História

O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, em Piracicaba, está localizado na antiga residência do primeiro presidente civil do Brasil, Prudente de Moraes. Criado em 1956 e inaugurado em 1957, o espaço é um dos primeiros museus pedagógicos do interior paulista. Tombado em níveis municipal, estadual e federal, o prédio passou por restaurações e reestruturações museográficas ao longo dos anos, preservando sua arquitetura original do século XIX. O acervo, formado exclusivamente por doações, conta com cerca de 12 mil itens, incluindo objetos pessoais de Prudente, documentos históricos e peças ligadas à história local. Desde 2010, o museu é gerido pela Prefeitura de Piracicaba e promove ações educativas e culturais com foco na valorização do patrimônio e da memória coletiva.

Serviço: