Nova NF-e Nacional começa a ser testada em julho; veja o que muda

Empresas de todo o Brasil devem se preparar para uma transformação no modelo de emissão de documentos fiscais. A partir de 1º de julho, entra em fase de testes a Nota Fiscal Eletrônica Nacional (NF-e Nacional), que substituirá os sistemas estaduais e marcará o início da transição para um modelo unificado em todo o país.

VEJA MAIS:

A mudança acompanha as diretrizes da reforma tributária, com destaque para a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — tributo que vai substituir o ICMS (estadual) e o ISS (municipal). A adaptação foi estabelecida pela Nota Técnica 2025.002-RTC, que também traz alterações no layout da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).

O que muda na emissão de notas fiscais