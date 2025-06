R$11 bilhões: Receita libera consulta ao 2º lote da restituição

A consulta pode ser feita tanto pelo site da Receita Federal quanto pelo aplicativo oficial para celular. É importante lembrar que o valor da restituição é depositado exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte.

Em caso de divergência nos dados bancários, o valor não será creditado. Contribuintes nessa situação podem reagendar o pagamento em até um ano no site do Banco do Brasil ou pela central de atendimento da instituição. Após esse período, a solicitação da restituição não resgatada na rede bancária deverá ser feita diretamente pelo Portal e-CAC.