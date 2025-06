Veja como liberar espaço e melhorar o desempenho do seu celular

Com o acúmulo de arquivos, fotos e dados temporários, é comum que o celular comece a travar e fique com pouco armazenamento. A boa notícia é que tanto usuários de Android quanto de iPhone contam com funções pouco conhecidas — mas muito eficazes — para recuperar espaço e melhorar o desempenho do aparelho. A seguir, conheça 7 recursos nativos e estratégias simples que você pode usar agora mesmo para otimizar o armazenamento do seu smartphone.

1. Limpeza de cache: o essencial que você esquece

Arquivos de cache são dados temporários armazenados pelos aplicativos para agilizar o uso diário. Mas, quando acumulados, podem ocupar uma fatia considerável da memória interna. No Android, vá em Configurações > Aplicativos > Armazenamento e toque em “Limpar cache” no app desejado. No iPhone, acesse Ajustes > Geral > Armazenamento do iPhone. Para alguns apps, será necessário desinstalar e reinstalar para limpar os dados.

2. Apague arquivos técnicos ocultos no Android