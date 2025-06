Piracicaba e região abrem 1.100 vagas de emprego; veja lista

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira anunciou a abertura de 10 novas oportunidades de trabalho. As vagas abrangem diversos setores, com destaque para o comércio e a indústria, oferecendo opções para diferentes perfis profissionais.

Os interessados em se candidatar devem realizar o cadastro de seus currículos diretamente no site do PAT de Limeira, acessando a aba "cadastro de currículos". O atendimento presencial do PAT de Limeira funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

Novas Oportunidades de Emprego em Limeira: Destaques do PAT

