Filme mistura teatro e fantasia no MISP em Piracicaba

Teatro e fantasia são os elementos que compõem "Conheça-me em uma Noite de Verão", longa-metragem que será exibido em Piracicaba nos dias 20 e 21 de junho, às 19h, no Museu da Imagem e do Som (MISP), com entrada gratuita. A ação integra a programação do Cinemisp, iniciativa da Secretaria Municipal da Cultura.

Dirigido por Bruno VVS, o filme narra a trajetória de Theo, um jovem estudante de teatro que decide montar a peça "Sonho de uma Noite de Verão". Aos poucos, ele começa a misturar ficção e realidade, criando uma nova narrativa para a própria vida. Elementos mágicos surgem, envolvendo Theo e seus colegas em experiências surreais. O drama com toques de fantasia aborda temas como identidade, expressão artística e o desejo profundo de ser compreendido.