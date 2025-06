Brasil será sede dos Pan-Americanos de Ginástica em 2026

A aprovação foi unânime e reforça o papel do país como referência na ginástica do continente. A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) celebrou o anúncio como parte de uma estratégia para fortalecer a modalidade nacionalmente e ampliar o interesse do público brasileiro pelos grandes eventos esportivos. “Queremos ver nossa ginástica cada vez mais próxima das pessoas, com o Brasil como palco de grandes espetáculos”, afirmou Henrique Motta, presidente da CBG.

Não é a primeira vez que o Brasil assume o protagonismo no calendário da ginástica. O país já sediou os Pan-Americanos da modalidade em 2021 e 2022, recebendo provas de ginástica artística, rítmica e de trampolim. Neste ano, o Rio de Janeiro também entra para a história ao ser a primeira cidade latino-americana a receber o Mundial de Ginástica Rítmica, previsto para agosto. O torneio é o mais importante da modalidade, atrás apenas dos Jogos Olímpicos.

A confirmação da sede em 2026 vem embalada pelos bons resultados conquistados pelas seleções brasileiras no Pan de Ginástica deste ano. Na ginástica artística, o Brasil encerrou sua participação no último domingo (15), no Panamá, com três medalhas. Diogo Soares brilhou com o bronze no individual geral e a prata nas barras paralelas. A seleção feminina também fez bonito, conquistando o bronze por equipes.

Já na ginástica rítmica, o desempenho foi histórico. Com uma equipe jovem — a média de idade era de apenas 17 anos — o Brasil dominou o Pan de Assunção, no Paraguai, levando os três ouros em disputa.