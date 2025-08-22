Jovem morre após reação a contraste: entenda riscos e prevenção

Uma jovem de 22 anos morreu em Rio do Sul (SC) após sofrer um choque anafilático durante a realização de uma tomografia com contraste. O caso, ocorrido na última sexta-feira (20), reacendeu o debate sobre a segurança do uso dessas substâncias em exames de imagem, que embora sejam essenciais para diagnósticos precisos, podem causar reações adversas em situações específicas.

O que é o contraste nos exames de imagem

Os contrastes são substâncias químicas que melhoram a visualização de órgãos, tecidos e vasos sanguíneos durante exames como tomografia, ressonância magnética e radiografias. Dependendo da avaliação, podem ser usados compostos à base de iodo, bário ou gadolínio.

Esses agentes realçam detalhes invisíveis em exames comuns, permitindo a detecção de tumores, inflamações, entupimentos ou pequenas lesões com maior clareza.