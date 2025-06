19 bairros: Piracicaba investe mais R$3,6 milhões em água tratada

Entre os bairros beneficiados estão Cruz Caiada, Parque São Jorge, Jardim Nova República e Vila Nova, além dos residenciais Alphaville, Convívio Santa Clara, Reserva Jequitibá e Villa D’Aquila, e os loteamentos Paineiras, Ipês, São Gabriel, Santa Emília, Santa Rosa Ipês e Santa Rosa. A estrutura também beneficiará os loteamentos industriais Alphanorth Industrial, Uninorte I e II, Uni-norte Ipezinho e o Parque Automotivo de Piracicaba.



A rota da nova adutora partirá da Estação de Trata-mento de Água (ETA) Capim Fino, com tubulação no Dis-trito Uninorte (ao lado da rodovia SP-127, que liga Piracicaba a Rio Claro). Ela cruzará a rodovia, passará pelo Parque Automotivo (próximo à Hyundai) e o rio Piracicaba (ao lado da rodo-via Deputado Laércio Corte – SP-147), seguindo até o Aeroporto Municipal, em direção ao Distrito Industri-al, e finalmente chegará à Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) do Unileste.