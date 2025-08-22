24 de agosto de 2025
VÍDEO

Fumaça em estrada causa acidentes com 9 veículos em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Dani Fernanda
Nove veículos se envolveram em acidentes por causa da fumaça na rodovia.
Nove veículos se envolveram em acidentes por causa da fumaça na rodovia.

 Uma nuvem de fumaça gigante transformou a Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), em Piracicaba, em um verdadeiro cenário de terror nesta sexta-feira (22). O fogo em um canavial e área de mata encobriu a pista, derrubou a visibilidade e provocou um acidente envolvendo nove veículos no km 129 da via.

Foram seis veículos batendo em sequência no sentido Rio Claro–Piracicaba e outros três no lado contrário, inclusive caminhões. Um casal de idosos ficou ferido levemente e foi socorrido pelo SAMU.

O desespero tomou conta dos motoristas: gente parada no meio da pista sem conseguir enxergar nada, buzinas, correria e até dificuldades para respirar com a fumaça pesada. O congestionamento se estendeu por vários quilômetros e a rodovia chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos.

Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e a concessionária Colinas atuaram rápido para evitar novas colisões e organizar o trânsito. Enquanto isso, bombeiros e brigadistas da usina travavam uma luta contra as chamas que se espalhavam com força por causa do vento.

 Após momentos de pânico, a pista começou a ser liberada, mas a tensão permaneceu: motoristas seguiram em passo lento, com medo de novas surpresas no rastro da fumaça.

