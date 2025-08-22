Fumaça em estrada causa acidentes com 9 veículos em Piracicaba

Foram seis veículos batendo em sequência no sentido Rio Claro–Piracicaba e outros três no lado contrário, inclusive caminhões. Um casal de idosos ficou ferido levemente e foi socorrido pelo SAMU.

Uma nuvem de fumaça gigante transformou a Rodovia Fausto Santo Mauro (SP-127), em Piracicaba, em um verdadeiro cenário de terror nesta sexta-feira (22). O fogo em um canavial e área de mata encobriu a pista, derrubou a visibilidade e provocou um acidente envolvendo nove veículos no km 129 da via.

O desespero tomou conta dos motoristas: gente parada no meio da pista sem conseguir enxergar nada, buzinas, correria e até dificuldades para respirar com a fumaça pesada. O congestionamento se estendeu por vários quilômetros e a rodovia chegou a ficar totalmente interditada nos dois sentidos.

Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros e a concessionária Colinas atuaram rápido para evitar novas colisões e organizar o trânsito. Enquanto isso, bombeiros e brigadistas da usina travavam uma luta contra as chamas que se espalhavam com força por causa do vento.

Após momentos de pânico, a pista começou a ser liberada, mas a tensão permaneceu: motoristas seguiram em passo lento, com medo de novas surpresas no rastro da fumaça.