24 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
LEILÃO MILIONÁRIO

Saiba o que sócios da Drogal projetam para área da Unimep

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo/JP
A  Unimep terá parte de seus imóveis leiloados no dia 16 de setembro de 2025.
A  Unimep terá parte de seus imóveis leiloados no dia 16 de setembro de 2025.

Piracicaba poderá ganhar um novo Centro Empresarial em um espaço carregado de história. Caso a participação no leilão da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), previsto para o dia 16 de setembro, seja bem-sucedida, a Holding Patrimonial Cançado e Lessa assumirá a responsabilidade pelo local, tendo no radar uma série de propostas positivas para o futuro do campus.

O grupo de empresários envolvidos possui uma relação próxima com a instituição, o que fortalece o compromisso de manter 100% das características arquitetônicas e históricas do imóvel.

O projeto inicial prevê a instalação de um Centro Empresarial que concentrará aproximadamente dois mil colaboradores, com a transferência de todos os departamentos administrativos, a centralização dos laboratórios de manipulação e a construção de um novo Centro Logístico.

Saiba Mais:


O espaço também funcionará como um Parque Corporativo, com estrutura para que outras empresas interessadas possam se instalar no local, fomentando a economia e ampliando a diversidade de atividades no campus.

Entre os planos futuros estão a reativação do Teatro Unimep e parcerias com universidades para oferecer novamente cursos de graduação em áreas como Farmácia, Psicologia, Fisioterapia e Gastronomia, aproveitando a estrutura já existente.

ENTENDA
A  Unimep terá parte de seus imóveis leiloados no dia 16 de setembro de 2025. O valor total da parte construída está estimado em R$ 56,7 milhões, atualmente em processo de desmembramento. Para aquisição do prédio, o lance inicial foi de R$ 35 milhões, feito pela empresa Cançado e Lessa Empreendimentos Imobiliários Ltda. A Cançado e Lessa são sócias da rede Drogal.

Um dos sócios dessa empresa, Marcelo Cançado, foi presidente da Acipi e atualmente ocupa a presidência do conselho consultivo da Acipi. A Rede Drogal é uma das maiores e mais tradicionais redes de farmácias do interior de São Paulo, fundada em Piracicaba (SP) em 1935. 
A Unimep, fundada em 1964, manteve atividades por décadas na região de Piracicaba. Nos últimos anos, entretanto, passou por dificuldades financeiras que culminaram em processos judiciais envolvendo seu patrimônio.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários