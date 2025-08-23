Saiba o que sócios da Drogal projetam para área da Unimep

Piracicaba poderá ganhar um novo Centro Empresarial em um espaço carregado de história. Caso a participação no leilão da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), previsto para o dia 16 de setembro, seja bem-sucedida, a Holding Patrimonial Cançado e Lessa assumirá a responsabilidade pelo local, tendo no radar uma série de propostas positivas para o futuro do campus.
O grupo de empresários envolvidos possui uma relação próxima com a instituição, o que fortalece o compromisso de manter 100% das características arquitetônicas e históricas do imóvel.
O projeto inicial prevê a instalação de um Centro Empresarial que concentrará aproximadamente dois mil colaboradores, com a transferência de todos os departamentos administrativos, a centralização dos laboratórios de manipulação e a construção de um novo Centro Logístico.
Saiba Mais:
O espaço também funcionará como um Parque Corporativo, com estrutura para que outras empresas interessadas possam se instalar no local, fomentando a economia e ampliando a diversidade de atividades no campus.
Entre os planos futuros estão a reativação do Teatro Unimep e parcerias com universidades para oferecer novamente cursos de graduação em áreas como Farmácia, Psicologia, Fisioterapia e Gastronomia, aproveitando a estrutura já existente.
ENTENDA
A Unimep terá parte de seus imóveis leiloados no dia 16 de setembro de 2025. O valor total da parte construída está estimado em R$ 56,7 milhões, atualmente em processo de desmembramento. Para aquisição do prédio, o lance inicial foi de R$ 35 milhões, feito pela empresa Cançado e Lessa Empreendimentos Imobiliários Ltda. A Cançado e Lessa são sócias da rede Drogal.
Um dos sócios dessa empresa, Marcelo Cançado, foi presidente da Acipi e atualmente ocupa a presidência do conselho consultivo da Acipi. A Rede Drogal é uma das maiores e mais tradicionais redes de farmácias do interior de São Paulo, fundada em Piracicaba (SP) em 1935.
A Unimep, fundada em 1964, manteve atividades por décadas na região de Piracicaba. Nos últimos anos, entretanto, passou por dificuldades financeiras que culminaram em processos judiciais envolvendo seu patrimônio.