Saiba o que sócios da Drogal projetam para área da Unimep

Piracicaba poderá ganhar um novo Centro Empresarial em um espaço carregado de história. Caso a participação no leilão da Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba), previsto para o dia 16 de setembro, seja bem-sucedida, a Holding Patrimonial Cançado e Lessa assumirá a responsabilidade pelo local, tendo no radar uma série de propostas positivas para o futuro do campus.

O grupo de empresários envolvidos possui uma relação próxima com a instituição, o que fortalece o compromisso de manter 100% das características arquitetônicas e históricas do imóvel.

O projeto inicial prevê a instalação de um Centro Empresarial que concentrará aproximadamente dois mil colaboradores, com a transferência de todos os departamentos administrativos, a centralização dos laboratórios de manipulação e a construção de um novo Centro Logístico.