24 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
ACIDENTE BRUTAL

Motoboy morre após grave colisão com caminhão

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
A vítima fatal, Pablo de Cássio Cassiano, tinha 32 anos.
A vítima fatal, Pablo de Cássio Cassiano, tinha 32 anos.

 O motoboy Pablo de Cássio Cassiano, de 32 anos, morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão nesta quinta-feira (21), no Jardim Santa Eulália, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS

A vítima foi socorrida em estado crítico e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu entre a moto Honda Titan 160 de Pablo, e o caminhão, na rua Ana Tumenas Toli.

Equipes da Polícia Militar e da perícia foram acionadas para registrar a ocorrência, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários