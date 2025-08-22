Motoboy morre após grave colisão com caminhão

O motoboy Pablo de Cássio Cassiano, de 32 anos, morreu após se envolver em uma colisão com um caminhão nesta quinta-feira (21), no Jardim Santa Eulália, em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba.
A vítima foi socorrida em estado crítico e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu entre a moto Honda Titan 160 de Pablo, e o caminhão, na rua Ana Tumenas Toli.
Equipes da Polícia Militar e da perícia foram acionadas para registrar a ocorrência, e as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas.