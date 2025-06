Duplo homicídio: veja quem são os advogados investigados

A investigação do assassinato de José Eduardo Ometto Pavan, 69 anos, e Rosana Ferrari, 61, em São Pedro (SP), teve um novo desdobramento: o casal de advogados que atendia as vítimas há mais de uma década é apontado pela Polícia Civil como mandante do crime. Hércules Praça Barroso e Fernanda Morales Teixeira Barroso foram presos na operação "Jogo Duplo", deflagrada em São Carlos e Praia Grande, e agora respondem por uma série de crimes, incluindo homicídio qualificado e associação criminosa.

Confiança transformada em tragédia

O escritório dos advogados, fundado em 2007, atuava em diversas áreas do Direito, incluindo cível, imobiliário e tributário. Além da carreira jurídica, os dois também figuram como sócios de uma microempresa no setor de paisagismo, registrada desde 2016. O relacionamento entre Hércules, Fernanda e as vítimas começou por volta de 2013, quando José Eduardo e Rosana firmaram uma sociedade com os profissionais para administrar um empreendimento de flats em São Carlos. Ao longo dos anos, os vínculos se estreitaram: sem filhos ou herdeiros diretos, o casal transferiu patrimônio milionário para uma holding administrada pelos advogados, como forma de planejamento sucessório e pagamento de honorários.