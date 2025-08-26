26 de agosto de 2025
MORTE NO ASTÚRIAS

Motorista morre após grave colisão em Piracicaba

Por Da redação/Pira1
| Tempo de leitura: 1 min

Equipes de socorro tentaram reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local.
Equipes de socorro tentaram reanimar a vítima, que não resistiu e morreu no local.

  Um motorista morreu após bater o carro em cheio contra uma árvore na rua João da Cunha Raposo, no Jardim Astúrias em Piracicaba. A vítima pode ter sofrido um mal súbito e perdido o controle.

O homem, que conduzia um VW Gol ficou em estado gravíssimo e chegou a ter uma parada cardíaca. Enfermeiras da unidade de saúde do bairro iniciaram a reanimação do motorista na rua, até a chegada do Corpo de Bombeiros, SAMU e GRAU. Após travarem uma verdadeira guerra contra o tempo para salvar sua vida, o homem não resistiu e morreu no local.

A Polícia Militar isolou a área e o trânsito ficou parado, até a conclusão do trabalho da perícia e remoção do corpo pela funerária, e transporte ao IML, para exame necroscópico.

Um boletim de ocorrência foi registrado.

