Motorista morre após grave colisão em Piracicaba

Um motorista morreu após bater o carro em cheio contra uma árvore na rua João da Cunha Raposo, no Jardim Astúrias em Piracicaba. A vítima pode ter sofrido um mal súbito e perdido o controle.

O homem, que conduzia um VW Gol ficou em estado gravíssimo e chegou a ter uma parada cardíaca. Enfermeiras da unidade de saúde do bairro iniciaram a reanimação do motorista na rua, até a chegada do Corpo de Bombeiros, SAMU e GRAU. Após travarem uma verdadeira guerra contra o tempo para salvar sua vida, o homem não resistiu e morreu no local.