Casal executado na serra: advogados mandaram matar, diz polícia

A Polícia Civil de Piracicaba esclareceu o assassinato brutal do comerciante Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, e de sua companheira, Rosana Ferrari, de 61, proprietária de uma escola infantil. O casal foi encontrado morto dentro do carro no dia 7 de abril deste ano, em uma chácara ao lado da rampa de vôo livre, São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Depois de dois meses de investigação intensa, a equipe da DEIC prendeu nesta segunda-feira (16), quatro envolvidos diretamente na execução do casal. A grande reviravolta do caso é que, segundo a polícia, os mandantes do crime são dois advogados bem próximos. Eles teriam arquitetado todo o plano, inclusive contratando os executores.