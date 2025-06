Cesta Básica em Piracicaba: Prefeitura anuncia novas datas

A Prefeitura de Piracicaba, através da Secretaria Municipal de Administração e Governo, anunciou nesta terça-feira (17), que a empresa Nutricesta voltou a ser a responsável pelo fornecimento das cestas básicas aos servidores municipais. A decisão, formalizada pelo processo nº 46.863/2025, é resultado da vitória da Nutricesta na licitação nº 39/2025, realizada em 17 de abril e homologada em 23 de maio.

Novo cartão para retirada e pontos de atendimento

Para otimizar o processo, os servidores receberão um novo cartão nos próximos dias. Ele será essencial e de uso contínuo para a retirada do benefício nos meses seguintes. A coleta das cestas será feita no posto drive-thru da Nutricesta, localizado na Rua José Pinto de Almeida, nº 1634, no Centro.