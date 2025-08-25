Colisão entre carros mata dois na rodovia Geraldo de Barros

A noite deste domingo (24) foi marcada por uma tragédia na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um acidente brutal tirou a vida de duas pessoas e deixou outra em estado grave, causando forte comoção e lentidão no trânsito.
VEJA MAIS
- Supermercado Enxuto deve encerrar atividades em Piracicaba no próximo sábado
- Homem ataca ex-mulher com foice e acaba preso
De acordo com testemunhas, um Voyage branco seguia pela via quando atingiu com violência um carro que tentava cruzar a pista. O impacto foi tão forte que não deu chance de sobrevivência para dois ocupantes do veículo atingido, que morreram na hora.
Um passageiro do Voyage foi socorrido em estado delicado pela equipe de resgate da concessionária Eixo e levado ao hospital.
O acidente provocou congestionamento e exigiu o trabalho intenso da perícia durante horas. As identidades das vítimas não haviam sido confirmadas até o fechamento desta reportagem.
A Polícia Rodoviária e a perícia investigam as circunstâncias da batida.