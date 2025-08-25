Colisão entre carros mata dois na rodovia Geraldo de Barros

A noite deste domingo (24) foi marcada por uma tragédia na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um acidente brutal tirou a vida de duas pessoas e deixou outra em estado grave, causando forte comoção e lentidão no trânsito.

De acordo com testemunhas, um Voyage branco seguia pela via quando atingiu com violência um carro que tentava cruzar a pista. O impacto foi tão forte que não deu chance de sobrevivência para dois ocupantes do veículo atingido, que morreram na hora.