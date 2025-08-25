25 de agosto de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
SANGUE NA PISTA

Colisão entre carros mata dois na rodovia Geraldo de Barros

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
Duas pessoas morreram em uma foi socorrida em estado grave, no acidente na SP 304.
Duas pessoas morreram em uma foi socorrida em estado grave, no acidente na SP 304.

 A noite deste domingo (24) foi marcada por uma tragédia na rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em Águas de São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Um acidente brutal tirou a vida de duas pessoas e deixou outra em estado grave, causando forte comoção e lentidão no trânsito.

VEJA MAIS

De acordo com testemunhas, um Voyage branco seguia pela via quando atingiu com violência um carro que tentava cruzar a pista. O impacto foi tão forte que não deu chance de sobrevivência para dois ocupantes do veículo atingido, que morreram na hora.

Um passageiro do Voyage foi socorrido em estado delicado pela equipe de resgate da concessionária Eixo e levado ao hospital.

O acidente provocou congestionamento e exigiu o trabalho intenso da perícia durante horas. As identidades das vítimas não haviam sido confirmadas até o fechamento desta reportagem.

A Polícia Rodoviária e a perícia investigam as circunstâncias da batida.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários