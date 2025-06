VÍDEO; Execução do casal: presos são trazidos para Piracicaba

Os investigados foram surpreendidos nas cidades de São Carlos, a cerca de 100 km de Piracicaba, e Praia Grande, no litoral de São Paulo, após um trabalho minucioso e intenso de investigação conduzido pela Polícia Civil de Piracicaba desde a data do crime.

As vítimas, Eduardo Ometto Pavan, de 69 anos, comerciante, e sua companheira Rosana Ferrari, de 61, diretora de uma escola infantil, foram assassinadas com extrema violência dentro do carro, na entrada da chácara onde estavam, próximo à rampa de voo livre da Serra de São Pedro. Os corpos foram encontrados no dia 7 de abril.

A motivação do crime ainda está sendo apurada. A Polícia Civil segue com as investigações e não descarta a participação de outros envolvidos. Novas prisões podem ocorrer a qualquer momento.