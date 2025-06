Passageiro fica em estado grave em colisão entre moto e ônibus

Segundo informações apuradas no local, uma motocicleta Honda Fan colidiu frontalmente com um ônibus da Viação Monte Alegre. O impacto foi violento e deixou duas pessoas feridas.

Um grave acidente de trânsito mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira (17), em Piracicaba. A colisão ocorreu por volta das 16h59 no cruzamento das ruas Neuza Aparecida Pellegrini e Agnaldo Tadeu Diehl, no bairro Jardim Santa Clara em Piracicaba.

Ao ser ouvido pela polícia, o motorista do ônibus relatou que trafegava devagar pela rua Agnaldo Tadeu Diehl e, ao virar na rua Neuza Aparecida Pellegrini, foi surpreendido pela moto vindo no sentido contrário, Não houve tempo para evitar o choque.

A motocicleta ficou caída diante do ônibus. O condutor, um motorista de aplicativo, foi socorrido desorientado para a Unidade de Pronto Atendimento do Vila Cristina (UPA). Ele não se lembrava do que havia ocorrido e apenas relatou que transportava um passageiro. Seu quadro de saúde é estável, mas ele permanece internado em observação.

Já o passageiro teve ferimentos graves. A Polícia Civil confirmou que ele foi levado ao Hospital dos Fornecedores de Cana, onde deu entrada em estado crítico. Entubado ainda no local do acidente, ele apresenta suspeita de traumatismo craniano e será submetido a novos exames. A motocicleta foi entregue ao pai do condutor.