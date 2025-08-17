18 de agosto de 2025
GRANA DE MENTIRA

Dupla usa dinheiro falso em posto de Piracicaba e é presa

Por Da redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação GCM Limeira
O dinheiro de mentira e os aparelhos celulares foram apreendidos, juntamente com o carro.
O dinheiro de mentira e os aparelhos celulares foram apreendidos, juntamente com o carro.

 Dois homens se deram mal neste sábado (16), em Piracicaba, depois de tentar se passar por espertos: abasteceram um Hyundai HB20 furtado e pagaram com notas falsas de R$ 100 em um posto de combustíveis.

A dupla até seguiu viagem como se nada tivesse acontecido, mas o sistema Muralha Paulista não perdoou. O carro foi rastreado e a abordagem aconteceu na Rodovia João Mendes da Silva Junior (SP-151), entre Iracemápolis e Limeira.

Na revista, a polícia encontrou oito notas falsas com um dos suspeitos. Já na casa dele, surgiram mais duas cédulas de mentira. Na delegacia, a farsa ficou ainda maior: o carro usado também era furtado.

Com provas de sobra, os dois acabaram atrás das grades. Agora vão responder por receptação e moeda falsa, e estão à disposição da justiça.

