Dupla usa dinheiro falso em posto de Piracicaba e é presa

Dois homens se deram mal neste sábado (16), em Piracicaba, depois de tentar se passar por espertos: abasteceram um Hyundai HB20 furtado e pagaram com notas falsas de R$ 100 em um posto de combustíveis.
A dupla até seguiu viagem como se nada tivesse acontecido, mas o sistema Muralha Paulista não perdoou. O carro foi rastreado e a abordagem aconteceu na Rodovia João Mendes da Silva Junior (SP-151), entre Iracemápolis e Limeira.
Na revista, a polícia encontrou oito notas falsas com um dos suspeitos. Já na casa dele, surgiram mais duas cédulas de mentira. Na delegacia, a farsa ficou ainda maior: o carro usado também era furtado.
Com provas de sobra, os dois acabaram atrás das grades. Agora vão responder por receptação e moeda falsa, e estão à disposição da justiça.