Assassinos mandaram tirar criança antes de matar homem a tiros

Relatos de testemunhas revelaram detalhes da ocorrência dramática da noite desta sexta-feira (15), que terminou em choque e medo em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Marcelo Fernandes de Carvalho, de 42 anos, foi executado por dois indivíduos a tiros, na frente de vizinhos, no cruzamento da rua 26 A com a avenida 64.
De acordo com o boletim de ocorrência, antes da execução, um dos assassinos ordenou que a esposa da vítima retirasse uma criança que estava ao lado de Marcelo. Só depois desse gesto frio e calculado, os disparos começaram.
Segundo as informações, a vítima estava na calçada quando dois homens chegaram em uma moto, usando capacetes e roupas de frio. Sem dar qualquer chance de defesa, eles abriram fogo. A vítima foi atingida nos braços, tórax, pescoço e na cabeça, caindo sem vida no local.
A cena, presenciada por vizinhos, foi de desespero. A perícia encontrou sete cápsulas de pistola calibre 9mm e fragmentos de projéteis espalhados pelo chão. O celular da vítima também foi apreendido para investigação.
Após o crime, os executores fugiram de moto e não foram localizados. O corpo de Marcelo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).
Este já é o 16º homicídio registrado em 2025 em Rio Claro, número que aumenta a sensação de insegurança entre os moradores.
A Polícia Civil investiga o caso.