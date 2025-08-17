Assassinos mandaram tirar criança antes de matar homem a tiros

Relatos de testemunhas revelaram detalhes da ocorrência dramática da noite desta sexta-feira (15), que terminou em choque e medo em Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba. Marcelo Fernandes de Carvalho, de 42 anos, foi executado por dois indivíduos a tiros, na frente de vizinhos, no cruzamento da rua 26 A com a avenida 64.

De acordo com o boletim de ocorrência, antes da execução, um dos assassinos ordenou que a esposa da vítima retirasse uma criança que estava ao lado de Marcelo. Só depois desse gesto frio e calculado, os disparos começaram.