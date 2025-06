Casal confiou milhões para advogados e foi morto de forma cruel

O trabalho impressionante da Polícia Civil no caso da execução do casal na serra foi apresentado em uma entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.(17) na sede da Deic em Piracicaba.

Acompanhada do Diretor do Deinter 9, William Ricardo Marchi, e do Diretor da DEIC Piracicaba, William Ricardo Marchi, a delegada Juliana Ricci revelou que a motivação para o crime foi financeira, com os advogados almejando a posse definitiva dos bens das vítimas.

Após a aquisição de um empreendimento com 16 flats no ano de 2013 em São Carlos, que não evoluiu, putros investidores e compradores acionaram a justiça.

Como o casal não tinha filhos e seus pais já eram falecidos, a saída foi criar uma holding em nome dos advogados para proteger seu patrimônio financeiro e transferir seus bens, que foram repassados através de pagamentos de honorários, somando um total de R$ 12 milhões. Segundo a polícia, o valor está acima do que é praticado, apesar de ser uma prática normal.