Não perca as principais festas juninas de Piracicaba e região

Entre as festas mais tradicionais da cidade, a Festa de Santo Antônio, realizada pela Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral, segue até o dia 22 de junho com uma programação que une fé, cultura e gastronomia. Em sua 18ª edição, o evento homenageia o padroeiro de Piracicaba e da Diocese, e conta com apoio da Prefeitura. A festa acontece na Praça da Catedral e tem entrada gratuita.

Com a chegada do mês de junho, Piracicaba e região se enchem de cores, sabores e tradições. As festas juninas, que misturam religiosidade, cultura popular e muita animação, já começaram a movimentar bairros, escolas, igrejas e comunidades rurais. Confira abaixo algumas das principais festas juninas da cidade e dos arredores para você se programar e não perder a diversão!

Além das celebrações religiosas, a programação inclui atrações musicais como a Orquestra Piracicabana de Viola Caipira (19/6), Aninha Barros (20/6) e a dupla Matheus & Denilson (21/6). Para encerrar, no dia 22, será servido o tradicional almoço com porco na fornalha, ao custo de R$ 60 por pessoa — limitado a 200 participantes. O espaço oferece estrutura para toda a família, com comidas típicas e barracas variadas.

Festa de São João de Tupi

Com quase um século de tradição, a Festa de São João do Tupi chega à sua 90ª edição nos dias 22 e 23 de junho, reunindo moradores e visitantes no distrito de Tupi, em Piracicaba. Realizada na Paróquia São José, a celebração é uma das mais antigas da região e conta com entrada gratuita, apoio de voluntários da comunidade e expectativa de público em torno de 40 mil pessoas.

A programação inclui momentos religiosos, shows ao vivo e uma variedade de pratos típicos. No domingo (22), a festa começa às 11h com o tradicional almoço no salão principal, que se estende até as 16h e retorna das 18h às 22h, com opções como cuscuz, leitoa, frango assado e frango a passarinho. As barracas funcionam a partir das 11h, e às 19h será celebrada a missa com bênção de São João. Na segunda (23), as atividades seguem o mesmo formato, com destaque para o encerramento, que acontece às 18h com o levantamento do mastro, acendimento da fogueira e queima de fogos. No dia 24, terça-feira, a parte religiosa se encerra com missa em homenagem a São João Batista, às 20h.

Festa Junina de Aparecida