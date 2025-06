Piracicaba e região abrem 1,2 mil vagas de empregos; veja

Serviços e Operações: Agente de portaria, Ajudante de motorista, Auxiliar de serviços, Mensageiro(a), Motorista entregador(a), Oficial de manutenção, Operador(a) de tratamento de água e esgoto, Promotor(a) de vendas, Representante comercial, Steward.

Alimentação e Hospitalidade: Auxiliar de limpeza, Auxiliar de recepção, Cozinheiro(a), Padeiro(a), Massoterapeuta.

Santa Bárbara D'oeste



Santa Bárbara d'Oeste está com um grande volume de oportunidades de trabalho: são 1.170 vagas de emprego disponíveis nesta semana, através do programa Desenvolve Santa Bárbara d'Oeste.

As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade, desde candidatos alfabetizados até aqueles com ensino fundamental e médio completos, cursos específicos e graduação. Há também oportunidades dedicadas a Pessoas com Deficiência (PcD). Confira as vagas no site da Prefeitura

Os interessados podem se candidatar de duas formas: