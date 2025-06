R$9 milhões: Prefeitura e Semae iniciam obras; veja as ruas

As intervenções incluem a instalação de mil novos registros de pressão, a substituição de registros de manobra antigos e a colocação de Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs) em diversos pontos da rede. Essas ações são cruciais para melhorar a gestão do fluxo de água, reduzir perdas e garantir um abastecimento mais eficiente e equitativo para a população piracicabana.

No último dia 12, a Prefeitura de Piracicaba junto com o Semae, iniciaram obras de setorização da rede de água da cidade. O projeto, que representa um investimento de R$ 9 milhões, visa modernizar e otimizar o sistema de abastecimento.

Helinho Zanata explicou que a criação de novos setores permite dividir a rede de abastecimento em zonas menores e monitorar o consumo e as perdas de maneira mais eficaz, facilitando a detecção de anomalias e permitindo intervenções rápidas. “A obra é mais uma das ações da nossa gestão para diminuir as perdas físicas de água tratada, que hoje chegam a 54%. Este trabalho vai beneficiar mais de 100 bairros e 80 mil pessoas que vivem na margem direita do rio Piracicaba, a partir do Nova Piracicaba, passando por Santa Teresinha, Vila Sônia e Artemis”, disse o prefeito.

Ruas afetadas nesta semana

Nesta segunda-feira (16), o Semae informou que que realizará manutenções e reparos em diferentes pontos da cidade. Confira as ruas e avenidas afetadas:

Avenida Clemente Ferreira, 776

Rua Manoel F. Camargo, 153

Rua Santo Trevisan, 77

Rua João Pedro Correa, 595

Rua Cardeal A Stepinac, 222

Rua Filomena Grisolia, s/nº

Rua Adolfo Ferraz, 243

Rua Dona Rosa Pompermayer Stolf, 77

Rua Dom Pedro I, 1596

Rua Antônio Ferraz de Arruda, 135

Rua Oscar Lorenzo Fernandes, 92

Rua Caetano José da Cunha, 50

Vale lembrar que a programação de serviços pode ser suspensa ou alterada em caso de chuvas, tempestades ou outras operações emergenciais.