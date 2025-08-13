14 de agosto de 2025
CRUELDADE

Pai espanca e abandona filha autista em avenida de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a menina na avenida Hyundai.
A Polícia Militar foi acionada e encontrou a menina na avenida Hyundai.

  Uma cena de violência e abandono chocou moradores do bairro Santa Rosa, em Piracicaba, na noite desta terça-feira (12). Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de agredir a própria filha, uma adolescente de 17 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), e deixá-la sozinha na rua.

A prisão aconteceu depois que o COPOM recebeu uma denúncia desesperada: uma jovem gritava por socorro próximo à avenida Hyundai. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima em estado de choque, com marcas de agressão e os óculos quebrados.

Segundo o relato, o pai teria dado um soco no rosto dela e cometido outras agressões físicas. Em seguida, a retirou do carro e a abandonou no local. Familiares que foram até a cena contaram que esse não foi um episódio isolado — a jovem já vinha sofrendo abusos anteriormente.

O suspeito foi localizado e levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde teve a prisão em flagrante confirmada pelo delegado de plantão. Ele segue à disposição da Justiça.

