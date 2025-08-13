Pai espanca e abandona filha autista em avenida de Piracicaba

Uma cena de violência e abandono chocou moradores do bairro Santa Rosa, em Piracicaba, na noite desta terça-feira (12). Um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Militar acusado de agredir a própria filha, uma adolescente de 17 anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), e deixá-la sozinha na rua.

A prisão aconteceu depois que o COPOM recebeu uma denúncia desesperada: uma jovem gritava por socorro próximo à avenida Hyundai. Ao chegar, os policiais encontraram a vítima em estado de choque, com marcas de agressão e os óculos quebrados.