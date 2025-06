Homem é socorrido em estado grave após capotamento em Piracicaba

Um acidente quase terminou em tragédia na noite desta sexta-feira (13), em Piracicaba. O motorista de um Volkswagen Gol perdeu o controle da direção e capotou o carro após uma suposta discussão com a companheira no interior do veículo.

VEJA MAIS:

O acidente aconteceu por volta das 23h, na Estrada do Pau Queimado, nas proximidades do pesqueiro Recanto dos Peixes.Segundo informações apuradas no local, o casal havia saído de uma festa em uma chácara, quando o homem de 41 anos teria perdido o controle e capotado.