Tem remédio sobrando? Doe ao Banco de Remédios de Piracicaba

Sabe aquele remédio que está encostado na gaveta e quase vencendo? Ele pode salvar a vida de alguém! O Banco de Remédios “Dom Eduardo Koaik” está de portas abertas e precisa da sua ajuda para continuar atendendo quem mais precisa.

Em funcionamento desde 1981, a iniciativa começou com o então bispo diocesano Dom Eduardo Koaik e um grupo de voluntárias da Igreja Diocesana, com o objetivo de recolher medicamentos em bom estado e distribuí-los, com supervisão farmacêutica, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje, o projeto segue ativo dentro do Lar dos Velhinhos de Piracicaba, e desde 2021 funciona como uma entidade independente, mas com a mesma missão: dar um destino solidário a remédios esquecidos.