PM flagra ladrão dentro de carro furtado em Piracicaba

Um homem foi preso em flagrante na manhã deste sábado (14) dentro de um carro furtado, no bairro Monte Líbano, em Piracicaba.

A ocorrência foi registrada por volta das 7h30, na rua Thales Castanho de Andrade, por uma equipe da Polícia Militar da 1ª Companhia do 10º BPM/I. Os policiais foram acionados via COPOM para averiguar um veículo com queixa de furto. No local, encontraram um Fiat Palio com sinais claros de arrombamento: vidro quebrado, ligação direta e peças danificadas. A proprietária do automóvel já estava na rua e informou que havia um homem dentro do carro.