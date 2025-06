“Ajuda do Bem” arrecada doações para famílias carentes; como doar

O grupo Ajuda do Bem - que arrecada doações e as destina para famílias mais necessitadas em Piracicaba - pede ajuda para uma nova campanha. A entidade realiza visitas mensais a cerca de 50 a 100 famílias, desde 2024, entregando itens essenciais como cestas básicas, produtos de higiene, fraldas, cobertores, roupas e guloseimas para as crianças na cidade. O foco principal do trabalho é o atendimento emergencial a famílias em dificuldade, com atenção especial a crianças e idosos, que são os grupos mais vulneráveis.

A equipe responsável é formada por Felipe Cypriano, sua esposa Viviane Campacci e sua sogra Silvana Bena. Em contato com o Jornal de Piracicaba, Cypriano, fez um apelo por doações, expondo a dificuldade com a chegada do frio em 2025: "Estamos buscando recursos e ajuda para cobertas e alimentos", revelou.

"Muitas famílias precisam de ajuda e, infelizmente, não temos nada no momento para oferecer”, completou o organizador do projeto.

Ações divulgadas nas redes sociais

Todas as ações do projeto e as prestações de contas são divulgadas com total transparência no perfil oficial do "Ajuda do Bem" no Instagram (@ajudadobempiracicaba). A plataforma também é utilizada para compartilhar histórias emocionantes de pessoas beneficiadas pelo trabalho do grupo.

Além das atividades mensais, o grupo se mobiliza em campanhas especiais durante datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal. Essas iniciativas buscam engajar a comunidade local, ampliando o alcance das doações e levando mais esperança a quem precisa.

Saiba como doar