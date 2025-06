Veja a previsão do tempo da semana em Piracicaba

Prepare o casaquinho: a semana em Piracicaba será marcada por temperaturas mais amenas, nevoeiros nas manhãs e bastante variação de nuvens, mas sem nenhuma previsão de chuva. Segundo os dados meteorológicos do portal ClimaTempo, o frio ganha força nos primeiros dias da semana, especialmente durante as madrugadas. Mesmo com o tempo firme, os índices de radiação UV estão muito altos — então, não se esqueça do protetor solar. A umidade segue variando bastante, e o risco de gripe e resfriado está alto, por isso é bom se agasalhar bem nas primeiras horas do dia.

Segunda e terça começam geladas

A segunda-feira (16) será de céu limpo do amanhecer até a noite, com mínima de 14°C e máxima de 25°C. A umidade relativa do ar varia entre 61% e 88%, e não há chance de chuva. Já na terça (17), o dia começa com nevoeiro e mínima de 13°C, mantendo o tempo firme ao longo do dia, com máxima de 24°C.

Meio da semana segue seco, mas com nuvens