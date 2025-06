Menina de 10 anos é morta em casa a facadas e mãe encontra corpo

Uma tragédia abalou moradores da cidade de Barueri, na Grande São Paulo, na tarde desta quinta-feira (12). A menina Larissa Manoela, de apenas 10 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Vila Tupã. Ela foi brutalmente atacada com quatro facadas enquanto dormia. O crime chocou a vizinhança e mobilizou a polícia.

O corpo da criança foi encontrado por volta das 17h pela própria mãe, caído ao lado do edredom no quarto da família. Larissa apresentava perfurações no tórax e no pescoço. Desesperada, a mãe foi amparada por vizinhos que acionaram a Polícia Militar. Peritos do Instituto de Criminalística também estiveram no local para coletar evidências e o corpo foi encaminhado pela funerária ao IML, para exame necroscópico.