Tragédia na pista: mulher morre atropelada diante do marido

"Achei que ia morrer ali", diz único sobrevivente da tragédia aérea

Polícia lacra 5 desmanches e prende suspeito em Piracicaba

De acordo com as informações, o casal tentava atravessar a rodovia quando o homem parou ao perceber o perigo. A esposa, no entanto, seguiu adiante e acabou sendo atingida violentamente por um carro. Tudo aconteceu diante dos olhos do companheiro, que assistiu, impotente, ao momento em que sua esposa foi atingida.