VÍDEO: Polícia lacra 5 desmanches e prende suspeito em Piracicaba

A Polícia Militar e a Civil deflagraram nesta quinta-feira (12) uma megaoperação de fiscalização contra desmanches irregulares de veículos na Região Metropolitana de Piracicaba.

VEJA MAIS:

Batizada de Operação Impacto, a ação reuniu equipes do 10º Batalhão da PM do Interior, do Detran-SP, da Polícia Civil (DEIC) e da Polícia Técnico-Científica, com o objetivo de combater o comércio clandestino de peças automotivas e crimes patrimoniais.